Oscar jogou no sacrifício em Córdoba e pode ser baixa no Brasileiro

Oscar jogou no sacrifício na vitória de 1 a 0 do São Paulo sobre o Talleres, ontem (2), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O meia revelou que não está 100% recuperado das dores na coxa.

O que aconteceu

O jogador de 33 anos foi titular e atuou por cerca de 70 minutos. Ele saiu aos 22 do segundo tempo, após sentir dores.

Oscar ficou de fora do empate sem gols do São Paulo contra o Sport, no último sábado, no Morumbis, devido a uma lesão na região posterior da coxa esquerda.