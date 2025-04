Bahia x Internacional Palpite: Onde Assistir, Hora e Escalações - 03/04

Bahia x Internacional - Palpites do UOL Apostas

Palpite 1. Chance Dupla: Bahia ou Empate - Odd de 1.32 na F12

O Bahia perdeu só 1 dos últimos 15 jogos em casa, enquanto o Internacional soma apenas 1 vitória nas últimas 5 partidas como visitante. Por isso, a Chance Dupla é um mercado seguro, ideal para quem busca proteção em jogos equilibrados.

Palpite 2. Menos de 9.5 escanteios - Odd de 1.54 na Reals

A média de escanteios do Bahia nas últimas partidas foi de 7.8 por jogo. O Inter também tem linha baixa, com 8.4 nos últimos jogos. A tendência é de confronto truncado e com poucas bolas paradas pelas laterais. Por isso, a ideia de apostar em escanteios com uma linha mais baixa é interessante.