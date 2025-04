Início de temporada do Santos registra aproveitamento inferior ao de 2024

A derrota para o Vasco no último domingo, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Brasileiro, marcou o 15º jogo do Santos na temporada. Neste início de ano, o Peixe acumulou um aproveitamento inferior ao de 2024.

Até o momento, a equipe do técnico Pedro Caixinha conquistou seis vitórias, somou três empates e amargou seis derrotas no ano. Com estes números, o Alvinegro Praiano registrou um aproveitamento de apenas 46,6%.

Comparado ao início do Peixe em 2024, o número é bem inferior. No ano passado, o time, na época comandado por Fábio Carille, somou aproveitamento de 71,1%. Foram dez vitórias, dois empates e apenas três derrotas nos 15 primeiros jogos.