Marta leva 1º 'Prêmio Marta' de gol mais bonito do ano no Fifa The Best

A Rainha Marta é a vencedora do primeiro Prêmio Marta, categoria estreante no The Best que elege o gol mais bonito da temporada do futebol feminino.

O que aconteceu

Ela foi premiada por sua pintura no amistoso da seleção contra a Jamaica, no dia 1° de junho. Ela completou a goleada do Brasil por 4 a 0, tendo deixado uma defensora para trás e finalizado no ângulo da goleira adversária.

A brasileira superou outras 10 candidatas para faturar o prêmio que leva o seu nome. A votação foi popular e ficou aberta no site da Fifa até o dia 10 de dezembro.