Bonmatí repete o feito e é eleita melhor jogadora do mundo no The Best

A espanhola Aitana Bonmatí repetiu o feito da última edição do The Best da Fifa e foi eleita a melhor jogadora do mundo nesta terça-feira (17), em evento realizado em Doha, no Qatar.

O que aconteceu

Bonmatí foi destaque do Barcelona e da Espanha. A jogadora conquistou a Champions League pelo clube e ficou em quarto lugar nas Olimpíadas de Paris-2024 com a seleção.

A espanhola conseguiu a dobradinha das premiações. Ela já havia faturado a Bola de Ouro em evento realizado em outubro pela revista France Football.