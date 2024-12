Corinthians montou um time muito bom acidentalmente, diz Milly Lacombe

Vini melhor do mundo tem gostinho de vingança para brasileiros, diz Milly

O prêmio de melhor do mundo no Fifa The Best para Vini Jr. tem sabor de vingança para o povo brasileiro, disse Milly Lacombe.

É um dia muito importante para o futebol brasileiro, sim. Um dia que teve um gostinho de vingança [...] para muito brasileiro e para muita brasileira porque o Vini já devia ter ganhado esse prêmio de melhor do mundo.

Milly Lacombe

0:00 / 0:00 Siga o UOL Esporte no

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: