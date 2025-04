Santos contrata Cléber Xavier como técnico com comissão técnica de Tite

O Santos acertou a contratação de Cléber Xavier como novo treinador.

Histórico assistente de Tite, com experiência em todos o troféus conquistados pelo ex-técnico da seleção brasileira, campeão mundial no Corinthians, duas Copas do Mundo, da Copa do Brasil pelo Grêmio, Copa Sul-Americana pelo Internacional, experiência no Oriente Médio...

Cléber Xavier chega depois de ter anunciado que se desvincularia do antigo técnico da seleção.