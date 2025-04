Osasco intensifica preparação para a final da Superliga feminina

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2 e também do canal oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, mas sem imagens (os direitos são reservados ao canal de TV por assinatura - https://www.youtube.com/c/OsascoVoleiTV). A plataforma de streaming da Volleyball World, a VBTV (vb.tv) também transmite a grande decisão.

"Mantenho que tenho dito para as atletas ao longo da temporada. É preciso desfrutar cada momento, especialmente os momentos decisivos. E chegamos ao ápice da temporada com a final da Superliga. Seguimos trabalhando porque a vontade de vencer é enorme. Queremos muito dar essa alegria para a nossa torcida, nossas famílias e para a cidade de Osasco. E vamos lutar com todas as nossas forças para isso", comentou o técnico Luizomar, que levou a equipe osasquense às conquistas do Campeonato Paulista e Copa Brasil e chega à terceira final consecutiva na temporada.