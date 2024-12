De contrato renovado com Corinthians, Carrillo já vendeu pipoca no circo

Carrillo também já foi entregador em uma padaria. O peruano era responsável por levar pão aos clientes que optavam pela entrega a domicílio.

O meio-campista conciliava o trabalho com os treinos na base do Alianza Lima. Ele foi revelado pelo clube peruano em 2009 e iniciou sua trajetória como jogador profissional.

O sucesso no futebol local levou Carrilo à Europa. Atuando como atacante, ele passou seis anos no futebol português (cinco no Sporting e um no Benfica). Depois, foi emprestado ao Watford (Inglaterra).

Carrillo fez sucesso na Arábia Saudita atuando por Al-Hilal e Al-Qadsiah. Foi no futebol saudita que ele passou a atuar mais recuado, como meio-campista.

O camisa 19 do Corinthians é o oitavo jogador com mais jogos pela seleção peruana. Ele entrou em campo 101 vezes para defender o seu país e fez parte da geração que levou a nação à Copa do Mundo de 2018.

Carrillo no Corinthians

Carrillo chegou ao Corinthians em setembro de 2024. O peruano foi visto como uma oportunidade de mercado já que estava sem clube e foi indicado pelo técnico Ramón Díaz, que trabalhou com ele no Al-Hilal.