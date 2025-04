Treinadores discordam sobre nova rivalidade entre Chute Boxe e Fighting Nerds

Conhecido como o 'País do Futebol', o Brasil criou uma cultura esportiva na qual as rivalidades entre equipes eram bastante valorizadas e, até mesmo, incentivadas - inclusive em modalidades individuais. Isso também pôde ser visto no MMA, onde desde os primórdios, rixas entre artes marciais ou academias diferentes - como jiu-jitsu vs luta livre e Chute Boxe vs Brazilian Top Team - elevaram o nível de competição e o interesse do público. Hoje, depois de um longo período de 'calmaria', o cenário nacional do mundo das lutas parece dar as boas-vindas a um novo momento de antagonismo entre times - ainda que os líderes dos dois lados divirjam sobre esta potencial rivalidade.

Pupilo do mestre Rudimar Fedrigo, Diego Lima é um dos responsáveis por transformar Charles Do Bronx em campeão do UFC. Além do grande expoente de sua academia, o líder da 'Chute Boxe Diego Lima', localizada em São Paulo (SP), também ajudou na construção da carreira de diversos lutadores com passagens por grandes eventos, como o Ultimate, sendo amplamente reconhecido como um dos melhores treinadores do Brasil há alguns anos.

Também oriundo da trocação, Pablo Sucupira e sua equipe, a 'Fighting Nerds', tomaram de assalto o MMA mundial em pouco tempo de existência. Com uma proposta diferente, o treinador e seus pupilos - entre eles, Caio Borralho, Jean Silva, Maurício Ruffy e Carlos Prates - busca no estudo, dos oponentes ou de carreira, um diferencial para os demais concorrentes. Com ótimos resultados, a academia - também baseada em São Paulo - foi escolhida como a melhor do ano de 2024 no 'Oscar do MMA'.