Masters de Madri pode ter até 31 jogos nesta terça após apagão que interrompeu programação

A rodada desta terça-feira do Masters de Madri prevê um dia repleto de confrontos depois que um apagão afetou parte da Europa e atingiu a capital espanhola. Por causa da falta de energia a programação das partidas teve de ser interrompida.

A organização do torneio divulgou a nova tabela desta terça-feira onde os 23 jogos que não foram disputados nesta segunda-feira foram incluídos. A expectativa é que na soma de todas os compromissos, 31 duelos sejam realizados.

O incidente fez com que apenas cinco embates fossem finalizados nesta segunda-feira. Em função disso, a quadra central do complexo deverá ter até seis partidas no mesmo dia.