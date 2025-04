São Paulo registra dívida de quase R$ 1 bi e extrapola em despesas com futebol

As lesões de Pablo Maia e Rodrigo Nestor, os dois jovens que eram tidos como os próximos a serem negociados com clubes do exterior, influenciaram diretamente no faturamento abaixo do esperado em relação a venda de atletas.

Outro fator para o aumento considerável do endividamento foi o investimento em contratações e outros gastos relativos ao futebol profissional. O custo do departamento em 2024 foi projetado em R$ 542,9 milhões, mas acabou sendo de R$ 625,4 milhões.

Atravessando uma grave crise financeira, o São Paulo acredita que com o corte de gastos, priorizando cada vez mais a promoção de jovens da base para o elenco profissional, além da criação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), que por enquanto já levantou R$ 81 milhões, conseguirá reduzir seu endividamento nos próximos cinco anos.

O objetivo da atual gestão, liderada pelo presidente Julio Casares, é que o São Paulo esteja em uma situação confortável e reestabilizado financeiramente no ano de seu centenário, em 2030. Mas, pelos números apresentados no balanço, a tarefa não é nada fácil.