Dorival comanda primeiro treino no Corinthians e busca reabilitar o time na temporada

A era Dorival Júnior no Corinthians teve início nesta segunda-feira com o novo comandante do time profissional orientando a primeira atividade à frente do novo clube. Juntamente com a sua comissão técnica, ele organizou um trabalho com os reservas enquanto os titulares realizaram uma atividade regenerativa após a derrota de 4 a 0 para o Flamengo neste domingo, no Rio.

Dorival, que esteve presente nas tribunas do Maracanã, e viu de camarote a pífia atuação corintiana já como funcionário do clube, dirigiu uma movimentação de posse de bola com os atletas e aplicou ainda um trabalho tático. Por fim, os atletas ainda disputaram um treino de enfrentamento.

A estreia de Dorival Júnior está programada para acontecer nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Novorizontino em partida válida pela terceira fase da competição, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em ovo Horizonte.