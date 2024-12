Pré-Libertadores 2025: Corinthians e Bahia ficam no mesmo pote em sorteio

Confrontos entre times do mesmo país não serão permitidos na segunda fase. Ela também contará com jogos de ida e volta, com o time do pote 1 decidindo em casa. A única exceção é se um dos clubes vier da fase 1.

A terceira fase terá quatro jogos, cada um valendo uma vaga nos grupos da Libertadores. Nela, times do mesmo país podem se enfrentar. Os jogos também são de ida e volta.

O chaveamento da terceira fase já será conhecido no sorteio da segunda: Vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 8, vencedor do jogo 2 x vencedor do jogo 7, vencedor do jogo 3 x vencedor do jogo 6 e vencedor do jogo 4 x vencedor do jogo 5.

O evento do sorteio será realizado na próxima quinta-feira (19), às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai.

Veja potes

Fase 1

Pote 1