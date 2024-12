Prancheta do PVC: como Ramón Díaz montou o novo Corinthians com um losango

PVC destacou que o 4-4-2 em losango no meio de campo facilitou a vida de Yuri Alberto, que subiu de produção com espaço para se movimentar e terminou o ano como artilheiro do futebol brasileiro.

Além disso, Rodrigo Garro ganhou opção de passe com a chegada de Memphis Depay, formando um triângulo de frente no Timão.

Essa formação revitalizou um tipo de jogo que estava desaparecido: um volante mais fixo, o Raniele; um segundo homem que é o Carillo, que renovou o contrato; o Bidon mais solto como terceiro homem de meio-campo, mas fazendo o losango pelo lado esquerdo; e com o Garro, que terminou o ano como líder de assistências do Brasileirão, com 10 passes para gol, servindo a Memphis e a Yuri Alberto.

Isso representou também, e o Yuri já falou sobre isso, uma nova posição em que o Yuri é um ponta de lança. E funcionou: ele foi o artilheiro do Brasil.

Pela primeira vez no século 21, o Corinthians tem o artilheiro do Brasil, o Yuri Alberto, com 31 gols.

Paulo Vinícius Coelho

