Guarani perde do Caxias e amarga lanterna da Série C

O Guarani perdeu do Caxias por 2 a 0 neste segunda-feira, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). Douglas Skilo e Welder foram os autores dos gols da equipe da casa.

Com o resultado, o Bugre segue sem vencer na competição. A equipe está zerada na lanterna da tabela. Do outro lado, o Caxias ocupa a sexta posição, com seis pontos somados.

O Guarani volta a campo no próximo domingo (4), contra o Botafogo-PB. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Caxias, por sua vez, enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19h30 da segunda-feira (5). Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série C.