Corinthians abre conversa com Pogba e vê custo do francês superior a Depay

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

O Corinthians abriu conversas com os representantes do volante Paul Pogba, que tem flertado com a torcida alvinegra em público.

A coluna apurou que a cúpula corintiana descobriu nas primeiras consultas que Pogba custará mais caro que o atacante Memphis Depay.

O Corinthians terá que buscar novos parceiros no mercado. Isso por que a Esportes da Sorte, patrocinadora master, descarta pagar mais do que Memphis recebe mensalmente no clube paulista.