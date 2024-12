'Zebra', Pachuca vai à final contra Real Madrid sem torcida e imprensa

Imagem: X do Pachuca / @Tuzos

A cena foi emblemática. A coletiva do Botafogo havia acabado e, automaticamente, os jornalistas brasileiros se levantaram. Foi quando uma funcionária da Fifa solicitou, gentilmente, que eles permanecessem na sala de imprensa para as entrevistas do Pachuca, algo que já aconteceria, mas que gerou preocupação prévia da entidade máxima por um motivo: não se notou representantes da mídia mexicana.

Nas arquibancadas a situação também foi parecida naquelas quartas de final. Em um jogo vazio, onde sequer o setor superior do estádio 974 abriu, o pouco barulho que se ouvia eram dos torcedores do Botafogo e, pasmem, da torcida do Al Ahly, que sequer estava em campo e já tinha lugar garantido na semifinal.

Não bastasse este cenário, o Pachuca viu seus adversários serem colocados como favoritos nos dois jogos: contra o Botafogo, pela questão técnica. Diante do Al Ahly, em função do estádio totalmente tomado pelos egípcios.