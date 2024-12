Doha mantém símbolos da Copa e terá Botafogo em estádio que era para acabar

A imprensa local também diz que o lado afetivo dos qataris pesou para o plano ainda não ter sido executado.

?É verdade que o estádio ia ser desmontado após a Copa do Mundo, mas depois que ganhou a admiração dos torcedores, ele foi preservado?, disse o jornalista Chafik Lallali.

Telles jogou no estádio na Copa

Lateral do Botafogo, Alex Telles ainda tem viva na memória as lembranças do estádio. Ele estava na seleção brasileira naquela Copa do Mundo e atuou no local.

Quando cheguei no treino hoje passou um filme na minha cabeça. Estive aqui no Mundial de 2022. Tive a felicidade de estrear numa Copa do Mundo, com a seleção brasileira, neste estádio. Mas também tive um momento menos positivo, que foi voltar aqui nas oitavas machucado. Mas Deus é muito bom, sempre reserva momentos maravilhosos. Eu não desisti em momento algum, sempre tive essa ambição porque sabia que esse momento chegaria novamente e estou voltando com o Botafogo para a disputa do Mundial.

Em bom estado para a Copa Intercontinental

Estádio 974 tinha a promessa de ser desmontado logo após a Copa de 2022: Botafogo jogará no local Imagem: Bruno Braz / UOL

Apesar de todos os contratempos e da falta de rotina de eventos no estádio, o 974 está em boas condições para a Copa Intercontinental. O gramado está em excelente estado assim como as instalações internas.