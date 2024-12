Avião da NFL errado: modelo que Botafogo viajou não foi o solicitado

A curiosidade é que somente agora, na viagem de volta, o Alvinegro viajará na aeronave que havia sido solicitada, com as 60 poltronas 100% reclináveis. O voo de retorno ao Brasil acontecerá às 23h no horário local (17h no horário de Brasília).

A situação gerou grande revolta nos jogadores. Muitos reclamaram de desconforto, dores na coluna e o zagueiro Alexander Barboza externou publicamente a insatisfação, classificando o avião como "fraco" após a derrota para o Pachuca (MEX) por 3 a 0 nas quartas de final da competição.

O contratempo ainda gerou outros reflexos. Alguns dos atletas, por exemplo, preferiram comprar uma passagem particular, em voo comercial na classe executiva, do que retornar para o Brasil na aeronave da delegação, mesmo ela sendo a mais confortável agora.

Luiz Henrique foi um deles. O atacante deixou Doha ainda pela manhã e postou em seu Instagram dentro de uma classe executiva de voo. Outros que não retornaram com a delegação foram Savarino, Marlon Freitas, Adryelson, Tchê Tchê, Danilo Barboza, Mateo Ponte, Gatito Fernández, entre outros.

O Botafogo possui imagens do modelo de avião que queria e do que foi enviado. E já iniciou um processo de ressarcimento.