O legado de Messi: craque é eternizado no Qatar e muda até nome de bairro

A icônica imagem de Messi sendo coroado com a conquista da Copa do Mundo agora simboliza o legado que o craque e a seleção argentina deixaram no Qatar. Simplesmente um bairro mudou de nome após o título dos hermanos e um painel de 27 metros de largura e 11 metros de altura foi recentemente pintado no local retratando o momento.

Antes chamada de Barwa, a região agora foi rebatizada para "Argentine Neighborhood (Bairro Argentino)". Ela fica na cidade de Al Wakrah, a cerca de 22 km de Doha.

A pintura — batizada de "Noche Mágica em el Estadio Lusail (Noite Mágica no estádio Lusail) — foi feita pelo artista argentino Martín Ron, considerado um dos dez melhores do mundo na categoria "hiper-realismo" do grafite.