Pogba no Brasil? Francês está suspenso por doping e só pode jogar em março

Meia deu indícios de aposentadoria antes

Pogba chegou a dar indícios de que se aposentaria do futebol por causa da suspensão por doping. Em junho, ele afirmou que "estava morto para o futebol".

Estou morto. Paul Pogba já não existe. Já não sei quem sou. O futebol era a minha vida, a minha paixão. Agora, parece que me perdi. Tudo o que construí na minha carreira profissional me foi tirado.

Pogba ao Hietip Sports

Dias depois, no começo de julho, o meio-campista discursou de maneira diferente e afirmou que continuaria jogando.