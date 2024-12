São Paulo vê 'caminho aberto' com Porto por Wendell e pode envolver atleta

O São Paulo já tem tudo acertado com Wendell e está otimista por um desfecho positivo com o Porto, seu clube em Portugal.

O que aconteceu

O Tricolor pode envolver um jogador na negociação com o Porto para conseguir a liberação do lateral-esquerdo. Wendell tem contrato com o clube português até o meio do ano e pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro.

'Já temos um caminho com o Porto', disse uma fonte da alta cúpula do São Paulo ao UOL. O atleta a ser envolvido no negócio ainda não foi definido.