Após flerte, Pogba começa ser discutido no Corinthians

Após o flerte de Paul Pogba com o Corinthians no programa de Danilo Gentili, durante entrevista com o influenciador Luva de Pedreiro, a cúpula corinthiana passou a discutir o nome do meia francês internamente.

A coluna apurou que Pogba agrada principalmente o presidente Augusto Melo e que a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians e que paga grande parte do salário de Memphis Depay, também aceita discutir sobre o assunto.

Nas redes sociais, a patrocinadora master do Corinthians, aliás, já começou a interagir com o torcedor após o flerte de Pogba.