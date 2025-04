Internacional x Palmeiras: Palpite - Onde Assistir, Hora, Escalações - 16/04

Se você está buscando um palpite de Internacional x Palmeiras para apostar com mais segurança na 4ª rodada do Brasileirão 2025, chegou ao lugar certo. Vamos te mostrar os melhores mercados com base nos números dos dois times.

Este confronto no Beira-Rio coloca frente a frente duas defesas sólidas e muita rivalidade recente. Nas próximas linhas, você confere onde assistir, prováveis escalações e os três palpites com boas odds e respaldo estatístico. Fica com a gente até o final.

Internacional x Palmeiras – Palpite do Brasileirão