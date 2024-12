Endrick, Prass, Veiga e mais: Dudu soma homenagens após saída do Palmeiras

Dudu não ganhou uma festa de despedida do Palmeiras, mas recebeu diversas homenagens de ídolos alviverdes e também de seus agora ex-companheiros de clube. O atacante rescindiu seu contrato com o Alviverde e deve ter como destino o Cruzeiro.

O que aconteceu

Ademir da Guia, Fernando Prass e Marcos destacaram a passagem vitoriosa de Dudu, que durou uma década. O atacante chegou ao Palmeiras em 2015, onde permaneceu até 2020, quando se transferiu para o Al-Duhail, do Qatar. Ele retornou no ano seguinte e permaneceu até o fim deste ano.