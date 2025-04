Bruno Henrique é reserva em 1° jogo do Fla após indiciamento; veja times

Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal. O atacante do Flamengo é suspeito de levar cartão amarelo no jogo do Rubro-Negro contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores.

Classificação e jogos Brasileirão

O Flamengo afirmou que ainda não foi comunicado pelas autoridades sobre o caso, mas defendeu a "presunção de inocência" ao jogador. O clube também ressaltou que tem "compromisso com as regras do fair play desportivo".