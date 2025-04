São Paulo peca pela oscilação contra o Botafogo e empata pela 4ª vez no Brasileirão

Botafogo e São Paulo fizeram um jogo bastante movimentado na noite desta quarta-feira no Engenhão, no Rio. Com golaços, atuação niveladas e intervenções do VAR, cariocas e paulistas ficaram no empate por 2 a 2 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A atuação no Rio foi positiva diante do vazio de ideias que foi o São Paulo em suas últimas apresentações. Obviamente, ainda há de se encontrar soluções que avancem para além da boa fase de Ferreirinha. As oscilações dentro do jogo foram impeditivas para o time conquistar um melhor resultado. Se mantivesse a postura ofensiva por mais tempo, o conjunto receberia mais elogios.

Com o resultado, os comandados de Luis Zubeldía acumulam quatro empates nos quatro jogos disputados até aqui no Brasileirão e permanecem na parte inferior da classificação. A equipe alvinegra chega ao quinto ponto e fica no meio da tabela. O São Paulo tem um clássico pela frente no Brasileirão. No próximo domingo, às 16h, a equipe tricolor recebe o Santos no MorumBis. No mesmo dia e horário, o Botafogo mede forças com o Atlético-MG, em Belo Horizonte.