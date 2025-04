São Paulo e Botafogo empatam em jogo agitado e de golaços no Rio de Janeiro

Ferreirinha e Savarino marcaram golaços bastante parecidos ainda na primeira etapa. Ambos cortaram para o meio e finalizaram colocado, na gaveta, sem chances para os goleiros.

O jogo foi agitado com pênalti para o Botafogo e gol do São Paulo anulados pelo VAR no fim do primeiro tempo. A primeira etapa terminou com quase 60 minutos.

A torcida do Botafogo chegou a gritar 'burro' para o técnico Renato Paiva quando ele tirou Gregore para a entrada de Patrick de Paula. Depois, voltou a ensaiar o coro em outros momentos enquanto perdia o jogo e, mesmo com o empate, vaiou ao final.

Mais uma lesão no sintético. Ainda no primeiro tempo, Calleri disputou bola no ataque e caiu já sentindo o joelho. Ele até tentou fazer testes e seguir em campo, mas foi logo substituído por André Silva.

Com o o resultado, o São Paulo chegou a quatro pontos no torneio e segue sem vencer. Já o Botafogo foi a cinco pontos ganhos.

O Tricolor volta a campo neste domingo (20), às 16h, para o clássico contra o Santos, no Morumbis. Já o Fogão viaja para enfrentar o Atlético-MG no mesmo dia e horário.