Palmeiras anuncia rescisão, e Dudu deixa o clube após dez anos

A tendência é que Dudu feche com o Cruzeiro nos próximos dias. O atacante chegou a ser anunciado pelo clube mineiro em junho, porém, ele desistiu da transferência. Além do Cabuloso, o camisa sete também desperta interesse do Santos.

A negociação frustrada, inclusive, atrapalhou a relação do camisa sete com a alta cúpula do Palmeiras. Na época, a presidente Leila Pereira chegou a afirmar que o ciclo de Dudu no Alviverde teria chegado ao fim e ele deferia cumprir sua palavra e ir para o clube mineiro.

Dudu fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras no domingo (8), na derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Allianz Parque. Após a partida, ele se despediu dos companheiros.

Dudu foi contratado pelo Palmeiras em 2015, onde permaneceu até 2020, quando transferiu-se ao Al-Duhail, do Qatar. No ano seguinte, retornou ao clube paulista e deu sequência à sua história no clube.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados. São uma Copa do Brasil (2015), três Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).