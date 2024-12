Despedida de Dudu do Palmeiras: muito barulho por 'nada'

Torcedores, calma. Não estou dizendo que a passagem de Dudu pelo Alviverde é um nada. Seria insano e simplesmente inverídico, brigaria com os fatos e os 13 títulos conquistados com o ídolo em campo. Dudu é um dos maiores craques da história do clube e talvez o maior nome do milênio.

A questão aqui é de ordem prática. No domingo, última partida do campeonato, no Allianz Parque, havia dois impedimentos para a realização de uma festa de despedida. O primeiro deles, incontornável: naquele momento, Dudu tinha contrato até janeiro de 2026. Segundo, embora remota, a chance de título existia e não era exatamente o melhor momento para outra festa — que, repito, não fazia sentido, uma vez que não estava definida a saída do atleta.

Ah, mas e depois? Dudu viajou para os Estados Unidos na segunda-feira. A rescisão foi definida ontem. Como deveria ter sido realizada a tal homenagem? Por Zoom?