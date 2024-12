Por que Palmeiras ainda não preparou grande homenagem na despedida de Dudu

O Palmeiras evitou transformar um jogo decisivo em festivo. Apesar das chances escassas de título na última rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, o Alviverde preferiu evitar distrações quanto ao clima da partida.

A despedida de Dudu do Palmeiras é diferente em relação a de Gabigol no Flamengo. O ex-camisa 7 do Verdão tinha contrato até janeiro de 2026 e, para o fim dele, era preciso uma negociação. Gabigol, por outro lado, tinha vínculo que iria expirar já neste mês de dezembro com o Fla.

Palmeiras e o entorno de Dudu já têm acordo para uma homenagem. Ela irá acontecer quando o atleta retornar ao Brasil e deve ser realizada antes mesmo do Natal.

Palmeiras faz postagem de despedida

O Palmeiras comunicou a rescisão contratual com Dudu durante a última quinta-feira (12) com uma postagem nas redes sociais. O clube agradeceu ao jogador e disse que ele "será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora".