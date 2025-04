Grêmio perde para o Mirassol e Gustavo Quintero vê pressão aumentar

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Gaúcho enfrenta, neste sábado, o Internacional, na Arena do Grêmio, às 21h (de Brasília).O Mirassol visita o Juventude, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Classificação e jogos Brasileirão

OS GOLS

O Mirassol inaugurou o marcador logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Após jogada bem trabalhada, Danielzinho passou para Daniel Borges, que, com espaço, mandou um foguete de fora da área, no ângulo direito de Tiago Volpi, goleiro do Grêmio.

Aos 17 minutos, Gabriel invadiu a área e foi derrubado por Tiago Volpi. O árbitro deu amarelo ao arqueiro e assinalou a penalidade máxima. Reinaldo, aos 20, assumiu a cobrança e não desperdiçou a oportunidade de marcar no ex-clube e aumentar a vantagem do Mirassol.

O terceiro do Mirassol veio aos 32 minutos do segundo tempo. Reinaldo bateu uma falta direto para o gol e acertou o canto esquerdo de Tiago Volpi, que não alcançou.

O Grêmio descontou aos 36 minutos. O Mirassol errou na saída de bola e os gremistas recuperaram a posse. Assim, Arezo achou Braithwaite, que tocou de cavadinha, na saída de Muralha.