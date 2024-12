Faltou homenagem do Palmeiras a Dudu? Colunistas opinam sobre despedida

Faltou homenagem? Colunistas do UOL opinam

Luís Rosa: "Para entender um pouco do descaso com o Dudu: na publicação das redes sociais de agradecimento, as marcas da patrocinadora estão maiores que o escudo do Palmeiras. Um jogador com a grandeza dele merece muito mais do que um simples texto. Dudu merecia um jogo de despedida e homenagens dos torcedores com uma grande festa no Allianz Parque. São os tempos das pessoas que comandam o Palmeiras, que só enxergam números em uma relação fria — escancarada na maneira como trata os seus ídolos."

Milton Neves: "O trabalho da atual diretoria palmeirense merece muitos elogios, mas é triste ver como o ídolo tem sido pouco valorizado pelo clube. O pouco caso com Dudu é absurdo e constrangedor. E cito também a 'descontinuação' da Festa de Veteranos, tão tradicional, que teve a sua última edição realizada em 2019. Não valorizar o passado é perder a memória e a própria identidade. O alviverde precisa urgentemente melhorar neste aspecto."

Dudu se lamenta durante jogo do Palmeiras; atacante deixou o clube Imagem: Ale Cabral/AGIF

Danilo Lavieri: "Tudo bem Dudu ter rescindido o contrato: ele já não estava mais jogando o seu melhor futebol. Vai ser bom para ele também ir para o Cruzeiro. O problema é o Palmeiras tratar como se a saída dele fosse só mais uma. Ele é ídolo, símbolo da reconstrução e muito maior do que qualquer um que está hoje no elenco."

Perrone: "A permanência do Dudu tornou-se inviável faz tempo. Nesse cenário, o fim da era Dudu poderia ter sido tratado de maneira mais natural e carinhosa — com uma homenagem a ele antes do último jogo no Allianz, por exemplo."