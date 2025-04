SP, de elenco curto, dá sinais de que sofrerá no Brasileirão!

Mas certamente, depois de tudo que aconteceu no Nilton Santos, o torcedor do Clube da Fé está bem frustrado com a igualdade que o time de Luis Zubeldía está trazendo na bagagem para a capital paulista.

Não que São Paulo tenha jogado melhor do que o Botafogo.

Mas, depois de ir para o intervalo com um animador 2 a 1 no placar, resultado que conseguiu segurar até os 39 minutos da etapa final, o pontinho conquistado deixou um gosto amargo nas bocas são-paulinas.

E, francamente, pessoal, desta vez nem dá para culpar Zubeldía!

Como se não bastasse já não poder contar com Oscar e Lucas, o técnico argentino perdeu no primeiro tempo, aparentemente com uma lesão séria, Jonathan Calleri!

Aí não há estratégia que resista!