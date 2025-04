São Paulo empata a quarta e Botafogo mereceu mais

Pois eis que o venezuelano respondeu a Ferreirinha rapidamente, aos 23, na mesma moeda, do mesmo lado, também no ângulo: 1 a 1, em outro golaço.

O clássico estava melhor do que prometia antes de começar e presenciado por menos torcedores do que seria exigível pelo campeão brasileiro e continental.

Aos 30, a notícia triste: Calleri machucou o joelho esquerdo e teve de sair trocado por André Silva.

Os gols pareceram intimidar os dois times que passaram a se respeitar mais e arrefeceram a sede por mais, como se esperassem o segundo tempo para botar todas as cartas na mesa.

Mas antes do fim do primeiro tempo, dois lances, um de cada lado, o prolongaram por mais 15 minutos: primeiramente, o assoprador de apito inventou um pênalti de Alan Franco sobre Cuiabano e o VAR o anulou; depois, o São Paulo fez 2 a 1 com Ferraresi, mas Matheus Alves estava impedido e a arbitragem considerou que ele participou do lance, o que é discutível.

Ainda assim, aos 57, André Silva recebeu grande enfiada de bola de Ferreirinha e fez o 2 a 1 que parecia improvável, ou improVARvel.