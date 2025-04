São Paulo permite reação do Botafogo e acumula quarto empate seguido no Brasileiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Botafogo no Nilton Santos, empatou em 2 a 2 e segue sem vencer. Ferreirinha e André Silva balançaram as redes para o Tricolor, que chegou ao seu quarto empate seguido, enquanto Savarino e Igor Jesus marcaram para o Glorioso.

Com o resultado, o São Paulo chegou ao quarto empate seguido (Sport, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo) e ainda não triunfou na competição. Agora com quatro pontos, o Tricolor se encontra na 14ª posição. Do outro lado, o Botafogo alcançou cinco somados, na 11ª posição.

O São Paulo volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, no Morumbi. Ao mesmo tempo, o Botafogo visita o Atlético-MG, no Mineirão. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada do Brasileirão.