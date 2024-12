Como Flamengo planeja transição do futebol a Bap com último ato de Braz

Marcos Braz quer passar as informações diretamente ao responsável pelo futebol, sem mais intermediários. Ele quer saber do próximo presidente quem será o chefe de departamento para conversar de maneira direta. O processo de transição é a última missão dele pelo Flamengo.

O dirigente quer desta maneira repassar uma série de informações sensíveis. São temas que envolvem o elenco, fisiologia, departamento médico, funcionários, entre outros que estão presentes nesse dia a dia.

Quando Bap deixou o Conselhinho em 2022, as divergências com Braz pesaram. Depois, a relação entre eles virou de embates. Na época, Landim também tomou o lado do vice-presidente e enfraqueceu a relação com o que virou seu sucessor.

A relação ruim também ficou escancarada durante a campanha. Bap criticou duramente o papel do vice-presidente de futebol e Braz não gostou de ser ligado às críticas sobre a falta de profissionalismo no setor.

Quem pode ajudar também nesse processo é Bruno Spindel. Ele ainda não sabe se fica no futebol rubro-negro e atualmente as chances não são tão grandes. No entanto, ele e Bap tiveram boa relação, já que o novo presidente do Fla trouxe ele ao clube ainda em 2013, na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, quando trabalharam juntos no marketing. A tendência é que fique pelo menos mais algum tempo para auxiliar.

A cerimônia de posse será no dia 18 de dezembro. Até lá, Rodolfo Landim segue com as movimentações possíveis. Ele ainda vai se reunir ao longo dessa semana para definição de alguns planejamentos de 2025. Inclusive com o técnico Filipe Luís e os pares do futebol.