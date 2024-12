Yuri, Memphis e Garro participam de 91% dos gols do Corinthians após trio

Quem mais participou foi Yuri Alberto. O camisa 9, artilheiro do futebol brasileiro e do Brasileirão em 2024, marcou 14 gols e deu duas assistências nos 17 jogos desde a formação do trio.

Garro aparece logo atrás, e Memphis vem por último. O argentino foi às redes seis vezes e deu oito assistências, e o holandês marcou sete gols e deu quatro passes.

O Corinthians só passou em branco duas vezes dentro deste período, ambas contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil.

Os únicos três gols sem participação do trio GYM foram marcados por Igor Coronado, Cacá e Charles. O meia foi às redes na vitória sobre o Fortaleza na Sul-Americana, o zagueiro marcou contra o Athletico no Brasileirão, e o volante deixou o dele no último jogo do ano, contra o Grêmio, também pelo Brasileiro.

Gols do Corinthians com trio GYM

Corinthians 3 x 0 Atlético-GO (Brasileirão)

Romero (Garro)

Romero (Yuri Alberto)

Garro (Igor Coronado)