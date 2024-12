Marta não descarta jogar pelo Corinthians e projeta mais 2 anos de carreira

A perspectiva não mudou. Eu sempre vou estar disponível para a seleção, querendo ajudar de alguma maneira, mas não quero colocar isso como uma meta, como se eu tivesse que jogar os próximos anos pensando em jogar a Copa do Mundo. Isso tem de ser algo muito natural e vai depender muito do meu dia a dia, onde vou estar jogando, como foi minha temporada... Nada foi de graça, sempre foi por mérito. Será por mérito se eu tiver de estar com a seleção na Copa do Mundo.

Enquanto aguarda pelos próximo passos, Marta concorrerá ao prêmio que leva o seu nome na premiação do The Best, da Fifa. O troféu que leva o seu nome será dado à autora do gol mais bonita da última temporada. Ela está entre as 11 finalistas pelo tento marcado em um dos amistosos contra a Jamaica, em junho.

A camisa 10 avaliou que teria mais chances ser a vencedora caso o gol anotado por ela em jogo do Orlando Pride contra o Kansas City Current fosse considerado — ele não foi considerado porque a Fifa já havia encerrado a data para os indicados deste ano.

Estou muito feliz de estar concorrendo. Acho que a disputa é acirrada. Não que o gol que eu fiz contra a Jamaica não seja um gol bonito, mas acho que teria mais chances se o gol que eu fiz contra o Kansas City na semifinal fosse o indicado. Sabemos que a Fifa tem um critério diferente, são datas que não se encaixavam. Espero ver este gol entre os melhores do ano que vem.

O que mais ela disse?

Evolução do futebol feminino no Brasil: "É nítido o quanto evoluiu no Brasil e o quanto tem a melhorar. Acredito que estamos no melhor momento e no momento exato e certo para que possamos aproveitar a oportunidade e fazer com cresça a cada, seja em termos de qualidade, dando oportunidade para as meninas, os clubes investindo como já têm feito, mas mais ainda. Seja na questão da comunicação, a imprensa divulgando o produto. Obviamente, vamos ter mais público nos estádios, tivemos grandes exemplos como o Corinthians. Quero muito ver esta situação em outros clubes também. As meninas têm de fazer a parte delas, como já têm feito, se dedicando, a qualidade vem melhorando."