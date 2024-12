Quais figuras da política do Flamengo renascem na vitória de Bap

Foi vice de marketing, trazendo patrocínios cruciais no momento de reestruturação, mas rachou com a gestão em 2015. Depois, já com Landim, foi VP de relações externas entre 2019 e 2021, na fase mais vencedora da gestão. Posteriormente, presidiu o conselho de administração, até 2023, e antes chegou a ser membro do conselhinho do futebol.

Até que também rachou com Landim, de quem não recebeu apoio para o pleito mais recente.

E nesse processo de costura de uma chapa que pudesse concorrer contra Rodrigo Dunshee de Abranches, angariou apoio de vários que nos últimos dez anos fizeram parte da diretoria do Flamengo e agora compuseram o grupo político que se deu melhor nas urnas.

Essa turma não necessariamente tem vice-presidência assegurada, mas ajudou a encorpar a campanha, até pelo que fez num passado recente no Fla.

O cara do jurídico

A começar pelo próprio vice-presidente geral, eleito na chapa com Bap. Flavio Willemann assumiu o jurídico do clube no início da gestão Bandeira e teve um trabalho árduo para estancar a sangria de processos que eram ameaças constantes às finanças do clube.