Empresário de Tite cobra dívida de comissão do Flamengo, às vésperas de clássico

Segundo consta no processo, a empresa de Gilmar Veloz alega que tentou resolver a questão de forma amigável. Uma notificação extrajudicial teria sido enviada ao Flamengo em fevereiro deste ano, dando um prazo de 10 dias para a quitação do valor, mas sem sucesso. O montante agora cobrado na Justiça já inclui multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, chegando aos R$ 174 mil.

A defesa do empresário se baseia no entendimento de que a comissão foi acertada pela intermediação da contratação de Tite, e o pagamento não estaria condicionado à permanência do treinador até o fim do contrato original. Tite foi demitido em setembro de 2024, recebendo uma multa rescisória na casa dos R$ 4,8 milhões, e recentemente anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental.

O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente sobre a ação. O departamento jurídico do clube aguarda ser citado formalmente para apresentar sua posição no processo.