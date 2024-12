São Paulo: Oscar é opção para setor onde o goleador Luciano deixou dúvidas

O dono da camisa 10 do São Paulo é Luciano, que não é um meia, mas ele terminou a temporada jogando no setor de criação, em um esquema com quatro atacantes - com Ferreirinha e Lucas pelos lados, e Calleri/André Silva no comando do ataque. Com responsabilidade de criar jogadas, Luciano não agradou parte da torcida.

Zubeldía quer um camisa 10 para variar o esquema de jogo. O treinador entende que a mudança tática só é possível com um meia de origem, e não com Luciano jogando mais recuado.

Mesmo jogando deslocado, Luciano foi o artilheiro do São Paulo na temporada, com 16 gols. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, disse ao UOL que o atacante é "fundamental" para a temporada do Tricolor em 2025.