Zubeldía diz que conversou com Oscar e mais um: 'Seriam importantes'

A última temporada de Oscar foi a melhor em estatísticas pelo clube chinês. Ele participou diretamente de 45 gols (16 marcados e 29 assistências) em 39 jogos.

Falei com o Oscar e mais um jogador. Há questões que devem ser tratadas entre o clube e o jogador. Mas já falei com dois jogadores que acredito que seriam importantes para a equipe.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo

O que mais Zubeldía disse

Avaliação do ano. "O saldo [do ano] para o São Paulo é positivo. Começa o ano com o título da Supercopa. No Paulista não vêm os resultados esperados. Depois, um início de Brasileirão difícil, mas conseguimos um objetivo importante, que é a vaga para a Libertadores. Alguém de fora pode achar que isso é natural para os times grandes, mas sabemos que não é sempre assim. Ainda mais atualmente, que há muitas equipes fortes. [...] Na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, competimos bem, mas pequenas coisas fizeram com que não avançássemos mais".

Frustração com reta final e projeção para 2025. Se não fossem algumas situações, poderíamos ter terminado com 65, 67 ou 69 pontos, mas não aconteceu. [...] No pessoal, estou frustrado pelos últimos cinco jogos. A vaga foi importante. [...] Agora, o trabalho é em busca do Paulista e de melhorar no Brasileirão, e chegar às fases finais da Copa do Brasil e da Libertadores.

Chances para William Gomes. Entre jogador e treinador, é 50% de cada. O William Gomes tem que treinar bem, precisa melhorar algumas coisas. Ele fez três gols, o que é um bom número. É um jogador que está no processo e que precisa melhorar o posicionamento, o domínio, a organização tática. São situações que ele vai melhorar com os jogos. Quando eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. De julho para cá, foi muito bom para ele: jogou as quartas de final da Libertadores, vários jogos do Brasileiro. Mas, calma. Ele me entrega os 50% que eu peço e eu entrego meus 50%.