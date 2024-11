Zubeldía quer camisa 10 para ter variação no São Paulo de 2025

O técnico Luis Zubeldía quer ter uma alternativa ao esquema 4-2-4 em 2025 e para isso deseja um meia de criação como reforço.

O que aconteceu

Zubeldía pediu à diretoria um meia com características de camisa 10. O presidente Julio Casares já tinha antecipado a busca, mas o UOL apurou que o pedido partiu do treinador argentino.

O técnico não se convenceu com nenhuma das opções do elenco para essa função. Depois de testar algumas alternativas, ele optou por armar o time com Luciano como segundo atacante e utilizar os corredores para criação com Lucas e Ferreirinha.