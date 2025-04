Filipe Luís encerra jejum do Fla e se aproxima de marca histórica de Jesus

Filipe Luís teve desfalques, promoveu mudanças e o time não rendeu como esperado, mas o Flamengo venceu o Deportivo Táchira e, além de encerrar um incômodo jejum na Libertadores, também fez o treinador se aproximar ainda mais do recorde histórico de seu "mentor" Jorge Jesus.

O que aconteceu

O Rubro-Negro não vencia como visitante na competição continental havia nove jogos. A última vitória havia sido na semifinal de 2022, contra o Vélez Sarsfield, da Argentina. Em 2022 e 2023 foram quatro empates e cinco derrotas.

Já Filipe Luís chegou aos 26 jogos de invencibilidade. Jorge Jesus ficou 29 no comando do Fla e é o detentor do maior período invicto da segunda "era de ouro" do clube, de 2019 para cá.