Como forças políticas do Flamengo e lendas de 81 se mobilizam na eleição

No geral, o clima foi tranquilo ao longo da manhã. Com as campanhas tentando fazer volume em termos de presença na porta do ginásio em que acontece a votação, ficando de olho no resultado da pesquisa de boca de urna.

O cenário aponta equilíbrio entre Bap e Dunshee, com Mauricio correndo por fora.

Quem está com quem?

Desde que a votação abriu, os três candidatos e seus principais apoiadores já estavam na sede do clube fazendo questão de cumprimentar quem passava. A tentativa de colar adesivos por vezes era em vão, quando o eleitor em questão já tinha se decidido pelo concorrentes.

A campanha de situação, de Dunshee, usa camisa roxa. Rodolfo Landim, presidente atual e futuro CEO, caso Dunshee vença, fez questão de participar do corpo a corpo.

Entre os campeões de 1981, conta com o apoio de Nunes, ativo no boca a boca, e Leandro, que também apareceu na Gávea pela manhã.