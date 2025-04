Ligas e Flamengo têm de vender Brasileiro no exterior dividido com a Globo

Mas há a ideia de criar uma plataforma para atender brasileiros no exterior. A estimativa é de um público de 6 milhões. Neste caso, admite-se dentro das ligas que haveria impacto negativo pela concorrência da Globo.

No caso do Flamengo, o efeito é maior. O clube lançou um pacote para o exterior com 19 jogos em casa de US$ 99,90 e US$ 14,90. O valor é superior ao que se paga pelo Globoplay que, no caso, pode transmitir todos os jogos. O diferencial do clube é a transmissão com a equipe da Flamengo TV.

Havia a expectativa de uma receita de bom nível com essa iniciativa. O clube espera recuperar parte das receitas de televisões internas perdidas no contrato da Globo/Libra.

O tamanho do impacto da Globo no exterior só será conhecido quando saírem os resultados de vendas tanto das Ligas quanto do clube da Gávea.