Seleção: Jorge Jesus está otimista e 'prevê' acordo pós-Champions da Ásia

Pessoas próximas a Jesus, inclusive, projetam que vai ser durante o período decisivo da competição asiática, a ser realizada na Arábia Saudita, que a negociação com a CBF deve esquentar e então ser concretizada.

Cada vez mais distante do título da Liga Saudita, sobretudo depois da derrota por 3 a 1 para o rival Al-Nassr, Jesus já passou a mensagem que disposto a deixar o Al-Hilal nos primeiros dias de maio (ou seja, dois meses antes do fim do contrato). Sendo assim, abriria mão da presença no Super Mundial de Clubes, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Uma eventual saída de JJ no arranque de maio do clube saudita obrigaria a CBF a pagar uma multa rescisória de aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 19 milhões). O valor, no caso, não é um obstáculo.

Vale lembrar que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou na última sexta-feira (4) que a entidade vai anunciar o nome do novo treinador da seleção brasileira antes da próxima Data Fifa, em junho.