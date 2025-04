Ex-base, Filipe Luís abre espaço aos jovens em meios a desfalques no Fla

Wallace é um jogador que tem muita ambição e vontade de vencer. A gente nota isso quando entra em campo, faz até mais do que pedimos, conheço muito bem. Vem melhorando muito e treinando bem. Me dá confiança nos treinos de que posso contar. É mais uma peça de ataque que o Flamengo fabricou. Conto com ele, um jogador importante para mim. Se não tiver minutos aqui, vai ter no Sub-20 porque vai continuar se desenvolvendo. Nas faltas dos atacantes, é um jogador confiável e perigoso.

Filipe Luís, após o empate com o Inter

Wallace Yan trabalhou com Filipe Luís no sub-20 rubro-negro. Nesta categoria, eles foram campeões da Copa Intercontinental do ano passado, equivalente ao Mundial.

É uma relação muito boa com o Filipe, ele passa uma confiança desde quando a gente subia só para treinar e ele jogava. Agora, como treinador, a gente fica mais tranquilo porque sabemos como ele pode nos direcionar.

Wallace Yan

'É um paizão'

Outro que aos poucos vai ganhando mais oportunidades é João Victor, de 18 anos. Com passagens por seleções brasileira de base, ele entrou no fim do jogo diante do Táchira.